Venezuela,Usa:Marina pronta intervenire

LaUsa èa "fare ciò che è necessario" in: lo ha detto il capo del comando sud degli Usa a Rio de Janeiro dopo che il presidente Trump ha dichiarato di essere pronto a considerare un embargo totale del Paese. "Non parlerò dei dettagli di ciò che stiamo facendo, ma restiamo pronti ad attuare le decisioni politiche",ha aggiunto l'ammiraglio Craig Faller in occasione del lancio delle esercitazioni navali congiunte con 9 paesi dell'America Latina alle quali partecipano anche il Regno Unito e il Portogallo.(Di martedì 20 agosto 2019)