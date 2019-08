La guerra dei medici ai medici No ai neolaureati in corsia

Governo - le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della crisi. E riprendersi il Pd : Basta un semino della discordia. Una dichiarazione in un’intervista o un retroscena con un titolo accattivante. Ed ecco che l’accordo politico, già fragile di suo, rischia di naufragare. Non per la notizia in sé, fondata o meno, quanto per le reazioni che essa scatena. È ciò che sta accadendo in queste ore che scandiscono l’attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato. Si lavora sui nervi, che sono tesissimi sul ...

guerra dei dazi - Pechino minaccia gli Usa : Pechino, 15 ago. (AdnKronos/dpa) – Pechino minaccia ritorsioni se, come annunciato, gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi sulle importazioni cinesi, per un valore di 300 miliardi di dollari. La Cina adotterà “le necessarie contromisure” ai , ha annunciato il ministero delle Finanze di Pechino. L’ulteriore aumento del 10 per cento dei dazi sulle merci cinesi, ha detto il ministero, viola gli accordi raggiunti nei ...

guerra dei dazi - Pechino minaccia gli Usa : Pechino, 15 ago. (AdnKronos/dpa) – Pechino minaccia ritorsioni se, come annunciato, gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi sulle importazioni cinesi, per un valore di 300 miliardi di dollari. La Cina adotterà “le necessarie contromisure” ai , ha annunciato il ministero delle Finanze di Pechino. L’ulteriore aumento del 10 per cento dei dazi sulle merci cinesi, ha detto il ministero, viola gli accordi raggiunti nei ...

La guerra dei Roses film stasera in tv 13 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : La guerra dei Roses va in onda stasera in tv lunedì 13 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La guerra dei Roses film stasera in tv: cast La regia è di Danny DeVito. Il cast è composto da Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Sean Astin, Mary Fogarty, Peter Donat, Dan castellaneta, Marianne ...

Travolti da un insolito destino… trama e curiosità per l’eterna guerra dei sessi e di classe : In onda giovedì 14 agosto, dalle 22.05 circa in poi su ReteQuattro, c’è la commedia di Lina Wertmuller del 1974 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, con le immortali interpretazioni di un Giancarlo Giannini e una Mariangela Melato in forma smagliante. Il film resta leggendario per vari motivi, tra cui la più divertente sequela di insulti rivolti da un uomo a una donna, una satira feroce politica e ...

La guerra dei Roses - trama - cast e curiosità del film diretto da Danny DeVito : Un piccolo gioiello di cattiveria e ironia sul matrimonio e soprattutto sulla sua fine è il film La guerra dei Roses in onda martedì 13 agosto su Rai3 alle 21,05. Il film del 1989 e diretto da Danny DeVito per MyMovies merita un bel 3,82 su 5. La guerra dei Roses, trama e cast Il film la guerra dei Roses racconta il matrimonio dei coniugi Roses narrata dall’avvocato divorzista Gavin D’Amato interpretato da Danny DeVito. Oliver Rose ...

Cina - così la guerra dei dazi di Trump sta mettendo in ginocchio gli agricoltori Usa : La guerra dei dazi tra Washington e Pechino fa le prime vittime. Sono gli agricoltori a stelle e strisce, colpiti dal fuoco delle ritorsioni commerciali cinesi scattate come risposta alla nuova ondata di dazi decisi dagli Stati Uniti. Per sostenere i coltivatori americani, che rappresentano uno dei principali bacini elettorali di Donald Trump (gli Stati rurali hanno sostenuto l’attuale presidente nelle elezioni del 2016), il governo federale Usa ...

Crisi di governo : la Borsa brucia 15 miliardi - sale lo spread. Le posizioni dei partiti e la guerra di regolamenti : Dopo aver aperto la Crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Crescita - monito Bce : “Nell’eurozona aumento Pil debole nei prossimi mesi. Le cause? guerra dei dazi e vulnerabilità dei mercati emergenti” : Nell’area euro la Crescita del Pil sarà più debole nei prossimi trimestri. E i fattori che portano a questa stima non ottimistica sono tutti geopolitici: dalla Guerra dei dazi alla vulnerabilità dei mercati emergenti. A rilevarlo è la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. Benché nel primo trimestre del 2019 ci sia stato un aumento del Pil dell’eurozona in una certa misura migliore rispetto alle attese, i dati più ...

guerra dei dazi USA-Cina : al via il piano da 16 miliardi per sostenere gli agricoltori : “Al via il piano da 16 miliardi di dollari predisposto dal governo americano per sostenere gli agricoltori colpiti dagli effetti della Guerra dei dazi con la Cina, che ha fatto crollare le quotazioni dei prodotti mettendo in crisi interi comparti“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “è iniziata la presentazione delle domande di aiuto che riguardano la coltivazione di ventinove tipi di materie prime, dalla soia ...

La guerra dei rifiuti sulla pelle di Roma : Accade spesso nella politica italiana, ancora più spesso in quella Romana, e sta accadendo puntualmente anche nella discussione tra i vari decisori istituzionali sulla (eterna) emergenza rifiuti che assedia la capitale: la discussione si fa sempre meno concreta e rigorosa, somiglia sempre di più a una guerra propagandistica e demagogica tra opposte tifoserie, e intanto nulla cambia e la città si degrada sempre di ...

Borse in piena guerra dei dazi : focus su bilance commerciali e servizi : Gli investitori guardano agli sviluppi sulle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. In arrivo le statistiche sui saldi import-export dei paesi europei e della Cina, ma anche le indicazioni sul settore servizi. Fitch si pronuncia sul debito italiano

Formula 1 – Verstappen euforico - Bottas positivo ed Hamilton pronto alla guerra : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche all’Hungaroring : Verstappen felicissimo per la sua prima pole position, Bottas positivo dopo un weekend difficile ed Hamilton pronto ad insediare i suoi colleghi: le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria Uno strepitoso Max Verstappen si prende la pole position del Gp d’Ungheria: l’olandese della Red Bull ha terminato davanti a tutti le qualifiche di oggi pomeriggio sul circuito dell’Hungaroring, lasciandosi alle ...

La guerra dei dazi affonda le Borse Ue : 18.15 Seduta in forte calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib, in linea coi listini europei, ha chiuso in perdita del 2,41% a 21.046 punti mentre l'All Share cede il 2,07%. Flessioni evidenti per Pirelli, -6,9%, Ferrari, -4,35%, e Fca, -3%. La minaccia di Trump di imporre nuovi dazi alla Cina ha affossato i mercati europei con Francoforte e Parigi che hanno perso il 3,11% e il 3,75%. Londra ha chiuso a -2,34% e Madrid a -1,56%.