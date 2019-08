Juve | Sarri ha la polmonite | a rischio il debutto in campionato

Juventus - nuovi guai pre-campionato. Maurizio Sarri ha la polmonite : a rischio la sua presenza contro il Parma : La Juventus potrebbe esordire sabato in campionato a Parma senza il suo nuovo allenatore in panchina. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe essere costretto a saltare la sua attesissima prima partita ufficiale alla guida dei campioni d’Italia a causa di una polmonite che da giorni lo sta tormentando. Co

Comunicato Juventus : Sarri ha la polmonite. A forte rischio per Parma-Juventus : La Juventus ha diramato un Comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri cui è stata diagnosticata una polmonite. Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ...

Juventus - Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo : “Ha la polmonite”. Tra 5 giorni la sfida di Serie A contro il Parma : A meno di una settimana dal via alla Serie A 2019/20, Maurizio Sarri ha dato forfait non partecipando all’ultimo allenamento sul campo della squadra. A comunicarlo è stata la Juventus che, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al Jtc dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del ...

La Stampa : non è stata un’estate da Juve incartata sul mercato. Il malanno di Sarri è psicosomatico? : In pole position per diritto acquisito Gigi Garanzini, su La Stampa, non è tenero con la Real casa bianconera. Il suo consueto colonnino Controcampo è così titolato “una vigilia diversa che dà fiducia alle sfidanti”. Definisce i bianconeri in pole position per il campionato che prenderà il via il prossimo week-end ma la definisce una pole-position “per diritto acquisito: ci si è fermati alle libere e le vere qualifiche non si sono ...

La nuova Juventus di Maurizio Sarri - De Ligt e Ronaldo le certezze : La Juventus, deve ancora cedere diverse pedine e Maurizio Sarri, sta cercando di trovare la soluzione giusta per l'inizio del campionato. i possibili partenti sono Matuidi, Rugani, Mandzukic e Dybala, anche se l'argentino, sembra intenzionato a restare, così come Gonzalo Higuain. Mandzukic e Higuain i possibili partenti Tra coloro, che potrebbero andare via da Torino ci sono Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. L'attaccante croato era stato ...

Juve - Sarri e Ronaldo dovrebbero tornare in campo già da domani 19 agosto : La Juventus ieri sera 17 agosto ha giocato l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato contro la Triestina. Alla trasferta erano assenti due punti cardini della squadra: Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Il tecnico di Valdarno, colpito da un attacco influenzale alla vigilia della festa di Villar Perosa aveva comunque deciso di essere presente e contro il parere medico è sceso anche dal pullman che aveva condotto la squadra in Val ...

Bocca : Sarri e l’arte di lamentarsi anche alla Juve : Siccome lamentarsi gli riesce bene, Maurizio Sarri ora si lamenta di essere troppo ricco. Lo fa con Paratici, Agnelli e Nevdev secondo Fabrizio Bocca, quando parla degli esuberi da piazzare della Juve. Come se il tecnico avesse già in mente la sua Juve, gli undici titolarissimi a cui affidare lo scettro del comando per la prossima stagione. Se così veramente fosse — se cioè Sarri avesse già chiara una Juve bloccata, ma ancora non nata del ...

Juventus - ecco i convocati di Sarri : CR7 ko - sorpresa De Ligt : Juventus – Non ci sarà Cristiano Ronaldo nell’ultima amichevole che la Juventus disputerà prima dell’inizio della stagione. Il campione portoghese è stato escluso dalla lista dei convocati di Maurizio Sarri: il calciatore, alle prese con un affaticamento, non giocherà il match contro la Triestina in programma al Nereo Rocco. CR7 che cosi rischia di saltare la prima di campionato a […] More

Triestina-Juve. Assenti Cristiano Ronaldo e… Sarri : E’ in programma per questa sera alle 20.30 l’amichevole della Juventus contro la Triestina al Nereo Rocco di Trieste. Ebbene, nell’elenco dei convocati non c’è Cristiano Ronaldo, già indisponibile per un risentimento muscolare in occasione della partitella di Villar Perosa. La novità, però, è che non ci sarà neanche il tecnico bianconero Maurizio Sarri. Non partirà con la squadra, ancora alle prese con i postumi della ...