Ciclismo | Binck Bank Tour 2019 | Oliver Naesen vince l’ultima tappa Laurens De Plus

Ciclismo – Filippo Ganna trionfa nella 6ª tappa del BinckBank Tour : secondo posto per Edoardo Affini : Doppietta azzurra sul podio della sesta tappa del BinckBank Tour: l’azzurro precede il connazionale Edoardo Affini nella cronometro di Den Haag Sorride l’Italia del Ciclismo impegnata sulle strade del BinckBank Tour. nella sesta tappa odierna ben due italiani hanno chiuso sul podio. Filippo Ganna ha vinto la cronometro di Den Haag correndo gli 8.35 km di tragitto in 9 minuti e 16 secondi, tempo poi risultato il migliore della ...

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : Alvaro Hodeg regola Bennett in volata - Wellens sempre leader : La quinta frazione del Binck Bank Tour 2019 si è conclusa con il successo allo sprint di Alvaro Hodeg, capace di beffare l’irlandese Sam Bennett ed il belga Edward Theuns sul traguardo di Venray (Olanda). Il velocista colombiano ha avuto la meglio nella prevedibile volata di gruppo bruciando sullo slancio Theuns e riuscendo a resistere alla rimonta di Bennett dopo che la fuga di giornata composta da quattro corridori (Jascha ...

Ciclismo – BinckBank Tour - Wellens trionfa al fotofinish nella quarta tappa : al belga la maglia di leader : Vittoria di tappa e maglia da leader: festeggiamenti doppi per Wellens nella quarta tappa del BinckBank Tour Dopo la tripletta di Sam Bennett, cambia finalmente il vincitore di tappa al BinckBank Tour. nella quarta frazione, lunga 96,2 km, con traguardo a Houffalize, a trionfare è stato Tim Wellens, che ha beffato al fotofinish lo svizzero Hirschi. Il belga della Lotto Soudal si è anche preso la leadership della classifica ...

Ciclismo - BinckBank Tour : un uomo rischia di causare una maxicaduta : Archiviati i Campionati Europei e in attesa dell’ultimo grande giro della stagione, la Vuelta Espana, il grande Ciclismo del World Tour si è spostato in questa settimana tra Belgio e Olanda. Da lunedì si sta correndo il BinckBank Tour, gara a tappe che ripercorre alcune delle strade delle classiche di primavera e che nei primi tre giorni è stata monopolizzata dalle volate di Sam Bennett. Ma anche più dei risultati ha tenuto banco il tema della ...

Ciclismo – BinckBank Tour - Sam Bennett stratosferico : l’irlandese della Bora-Hansgrohe fa sua anche la terza tappa : Fantastica tripletta di Sam Bennett al BinckBank Tour: l’irlandese della Bora-Hansgrohe si prende anche la terza tappa Spettacolo unico al BinckBank Tour: al termine della terza tappa, di 166,9 disputata sul circuito di Aalter, è nuovamente Sam Bennett ad alzare al cielo le braccia per la vittoria. L’irlandese della Bora-Hansgrohe ha siglato una stratosferica tripletta, battendo in volata al fotofinish Groenewegen e ...

