Bibbiano | due neuropsichiatre sul maresciallo scomodo | ' Anche lui ha figli | non si sa mai'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) L'intercettazione che rivela la battuta e la risata tra duesulche pretendeva chiarezza non è sfuggita a La Gazzetta di Reggio. Il quotidiano riporta uno stralcio di dialogo tra dueindagate nell'indagine Angeli e Demoni, a proposito del comportamento di un carabiniere, "reo" di voler approfondire la questione affidi in Val d'Enza. La risata delleverso ilLa notizia è stata diffusa dal TG3 dell'Emilia Romagna, che ha divulgato un'intercettazione tra due professioniste cliniche a seguito del confronto con undei carabinieri che aveva chiesto loro documenti sugli affidi in Val d'Enza. Nello specifico, una neuropsichiatra pare abbia risposto all'altra dopo uno scambio di opinioni: "E comunque potevidirgli (al carabiniere): "Guardi che lei è sposato, c'ha, non si sa mai....". ...

matteosalvinimi : ?? “Anche il maresciallo ha figli...”. Pazzesco, ascoltate questo audio: due dottoresse del sistema #Bibbiano ridac… - LegaSalvini : #Salvini: “Anche il maresciallo ha figli...”. Pazzesco, ascoltate questo audio: due dottoresse del sistema Bibbia… - LegaSalvini : ++ Bibbiano, intercettate due psichiatre: 'Anche il maresciallo ha figli, non si sa mai...' Spuntano nuove intercet… -