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Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09 | 30 RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ...

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Traffico Roma del 17-08-2019 ore 09:30 (Di sabato 17 agosto 2019) RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E LE CONSOLARI.   PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO  FINO ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA  TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.     PROSEGUONO I LAVORI DI DEMOLIZIONE CON CHIUSURA SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA; Traffico DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA.         TRASPORTI. SERVIZIO  METRO A INTERROTTO PER LAVORI  FINO AL 19 AGOSTO TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO.  ATTIVO UN SERVIZIO  BUS NAVETTA .   PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 15-08-2019 ore 13:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 15-08-2019 ore 13:30  Roma Daily News

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