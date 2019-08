Sora | parroco contro i migranti | ' Con telefonini e catene al collo | ma quali persecuzioni'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) La Ciociaria è balzata nuovamente agli onori delle cronache per le parole proferite da un religioso nel corso di un'omelia. Il sacerdote in questione è ildi, don Donato Piacentini, che ha espresso la sua opinione nel corso di un'omelia in piazza. In questi giorni ac'è un clima di festa per le celebrazioni in onore del patrono, San Rocco, e don Donato ha voluto dire la sua su un tema alquanto delicato e attuale: quello dell'immigrazione in Italia. Dal pulpito allestito in piazza, ilno ha criticato tutti coloro che "vanno a soccorrere persone che hannoo catenine eale che dicono di venire dalle".: applausi e contestazioni all'omelia "Ma?", ha affermato don Donato davanti a molte persone, nel corso dell'omelia a, ricordando "guardiamoci intorno e guardiamo la nostra città, la nostra ...

