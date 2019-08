Trump | «L’Iran vuole un accordo sul nucleare | le sanzioni pesano»

Trump : “Abbiamo distrutto un drone dell’Iran. Ci siamo difesi” : Una nave militare Usa ha abbattuto un drone iraniano nello stretto di Hormuz. Solo quattro settimane fa Teheran aveva abbattuto un velivolo di sorveglianza USA sorvolando lo spazio aereo internazionale nella stessa area, in quello che i funzionari americani all'epoca hanno definito un "attacco non provocato".Continua a leggere

L’Iran non molla : da domani arricchimento uranio. Trump avverte : stia molto attento : L'Iran non molla e va avanti con la riduzione degli impegni assunti nel 2015 all'epoca della firma dell'accordo internazionale sul nucleare che prevedeva una forte riduzione del programma nucleare della Repubblica Islamica. L'ultimo in ordine di tempo a confermare la determinazione di Teheran è Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, che parla di arricchimento dell'uranio "al 5%", al di sopra di quel 3,67% fissato ...

Ultimatum dell’Iran sul nucleare. Trump minaccia ritorsioni : NEW YORK - Il presidente iraniano Hassan Rohani in un messaggio sulla tv di stato ha annunciato che l'Iran potrebbe aumentare da domenica i livelli di produzione dell'uranio arricchito...

G20 di Osaka - Trump alla Cina : “Mai detto stop a dazi”. E avverte l’Iran : “Se avremo un accordo bene - altrimenti sentirete” : Una mano tesa verso Putin, un monito contro Cina e Iran, tanti complimenti alla Merkel. È questa la linea scelta dal presidente statunitense Donald Trump nel corso del G20 di Osaka. Con Vladimir Putin, assicura, “abbiamo un rapporto molto, molto buono”. E il presidente russo, dal canto suo, assicura: “Non posso che essere d’accordo con lui. I nostri team stanno lavorando insieme”. I due leader si sono visti per la prima ...

Trump : nuove sanzioni finanziarie contro l’Iran e l’ayatollah Khamenei : NEW YORK - nuove sanzioni americane contro l’Iran. Il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un nuovo giro di vite contro Teheran, prendendo di mira...

Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo accordo su nucleare - la strategia di Trump per l’Iran : Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi e Annuncia nuove "pesanti" sanzioni all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempo propone un nuovo accordo sul programma nucleare e 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti" sanzioni "che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", ha ...

Perché Trump ha annullato l’attacco contro l’Iran : Lui ha detto che voleva evitare i morti, ma secondo la stampa americana ci sarebbero altri motivi, tra cui un ospite di Fox News

Raid sull’Iran - Trump ferma i caccia : Mancavano dieci minuti, «le navi erano in posizione, gli aerei in volo». L’America si preparava a colpire l’Iran. Era quasi l’alba nel Golfo Persico, il momento ideale. Donald Trump, come poi ha rivelato lui stesso, si è reso conto che i bombardamenti avrebbero provocato «150 morti». Una punizione «sproporzionata» per la perdita di un drone. Ha rev...

Trump : la guerra con l’Iran sarà una distruzione come non è stata mai vista prima : Sull’orlo di una guerra tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ma il presidente americano Donald Trump assicura che non vuole

Usa - Trump dà il via libera a raid militari contro l’Iran : poi sospende tutto : L’operazione era già partita, per quanto fosse in fase iniziale. Il presidente Usa Donald Trump aveva dato ordine di colpire obiettivi iraniani in rappresaglia per l’abbattimento di un drone americano, che Teheran ha dichiarato di avere colpito perché intercettato nel suo spazio aereo. Ma poco dopo è arrivato l’ordine di sospendere tutto. Lo rivela il New York Times che, citando un’altra fonte dell’amministrazione, scrive ...

Trump ha ordinato un attacco contro l’Iran - poi ha annullato tutto : Lo dicono i giornali statunitensi, con molti particolari: doveva essere la risposta all'abbattimento di un drone, ma qualcosa ha fatto saltare i piani