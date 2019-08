Sicilia | Siracusa | Regione progetta canale gronda Villaggio Miano

Incendi in Sicilia : vasto rogo nella Riserva Ciane Saline di Siracusa : Un vasto Incendio è scoppiato ieri sera nella Riserva Ciane Saline di Siracusa: divorati ettari di verde. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme ed evitare gravi conseguenze. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo nella Riserva Ciane Saline di Siracusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Sicilia - fiamme a Siracusa : evacuate abitazioni : Un Incendio è divampato in contrada Carancino, nella zona nord di Siracusa e le fiamme, alimentate dal vento, stanno minacciando alcune abitazioni. Per precauzione i vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia municipale hanno disposto l’evacuazione delle case. I roghi hanno lambito l’autostrada Siracusa-Catania, che in alcuni tratti e’ stata invasa dal fumo. L'articolo Incendi Sicilia, fiamme a Siracusa: evacuate ...

Migranti : Legambiente Sicilia presenta esposto in Procura Siracusa : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Non accettiamo l'idea, la prospettiva, di abituarci a tutto, anche alle scelte politiche inconcepibili e oltre ogni legge e ordinamento, come quella di costringere in condizioni igienico-sanitarie pessime, da 5 giorni, con un solo bagno, 116 esseri umani su una nave i

Caldo africano in Sicilia - picchi di +44°C : situazione drammatica per gli incendi a Catania e Siracusa - gente intossicata evacuata con i gommoni. Allarme per i fenicotteri delle Saline di Priolo [FOTO e VIDEO] : Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l’isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell’isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad ...

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea