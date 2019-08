Hong Kong | perché sono nate le proteste e i rischi di repressione

Dopo due giorni di occupazione e scontri - l’aeroporto internazionale di Hong Kong ha ripreso le normali operazioni : Dopo due giorni di occupazione e scontri da parte dei manifestanti a favore della democrazia, l’aeroporto internazionale di Hong Kong ha ripreso le normali operazioni. Il Guardian scrive che al momento nello hub rimangono una trentina di manifestanti, contro i

Hong Kong - la battaglia dell’aeroporto Scontri e cariche. Trump : “Tutti calmi” : I manifestanti bloccano ancora lo scalo. Fermati due infiltrati. Il presidente Usa parla di «truppe al confine»

Gli scontri all’aeroporto di Hong Kong : La polizia antisommossa è entrata con manganelli e spray al peperoncino, l'ONU ha invitato le autorità di Hong Kong a non usare la violenza, la Cina gli ha risposto di farsi i fatti suoi

Hong Kong - voli cancellati e crisi civile/ Trump "Cina sposta truppe verso confine" : crisi Hong Kong, aeroporto bloccato dai manifestanti che chiedono l'autonomia dalla Cina: scontro globale, Trump 'Pechino sposta truppe al confine'

Proteste Hong Kong - scontri in aeroporto : 20.19 Alta tensione all'aeroporto di Hong Kong, dove le forze di polizia sono intervenute per disperdere i manifestanti che da giorni occupano lo scalo. Gli agenti in assetto anti-sommossa hanno tentato di superare le barricate all'ingressi, si sono scontrate con i dimostranti, hannoa rrestato 4 persone ma poi hanno deciso di ritirarsi. La missione diplomatica cinese all'Onu a Ginevra ha ribadito che non gradisce interferenze e che le ...

Violenti scontri all'aeroporto di Hong Kong. Pechino muove truppe al confine : Hong Kong non vola più. L’aeroporto resta il luogo centrale della protesta e diventa per la prima volta terreno di scontro fra manifestanti e polizia. Con la governatrice Carrie Lam che alza i toni ed esorta chi protesta a “evitare l’abisso”, mentre Pechino segue con crescente irritazione il prolungarsi della situazione. Almeno cinque mezzi carichi di poliziotti in assetto antisommossa sono arrivati allo scalo ...

Hong Kong - polizia si ritira dall’aeroporto dopo gli scontri con i manifestanti foto : Secondo la Cnn i dimostranti hanno eretto barricate per ostacolare l’avvicinamento degli agenti che alla fine hanno deciso di lasciare lo scalo

Hong Kong - CAOS E VOLI CANCELLATI/ 700 arresti tra i manifestanti contro la Cina : HONG KONG, 700 arrestati fin qui nelle proteste anti Cina: manifestanti bloccano aeroporto per secondo giorno consecutivo, CANCELLATI tutti i VOLI

Hong Kong - nuovi scontri polizia-manifestanti all’aeroporto : 700 arresti da inizio proteste : Anche oggi una giornata difficile per l'aeroporto internazionale di Hong Kong. Centinaia di manifestanti sono tornati nel terminal partenze e hanno occupato l'area attorno ai banchi check-in, di fatto impedendo ai passeggeri di partire. Questo ha spinto l'Airport Authority a bloccare le operazioni di accettazione, prima, e tutti i voli in partenza, poi. Alcuni passeggeri hanno protestato vivacemente, racconta il South China Morning Post, e ci ...

Hong Kong - la crisi si aggrava Mezzi della polizia entrano nell’aeroporto occupato foto : Secondo la Cnn i dimostranti hanno tentato di erigere barricate per ostacolare l’avvicinamento dei pullman. Gli agenti sono davanti all’ingresso principale dello scalo

Hong Kong - nuove proteste in aeroporto : per il secondo giorno cancellati tutti i voli in partenza. In migliaia occupano lo scalo : Per il secondo giorno consecutivo l’aeroporto di Hong Kong, ottavo aeroporto internazionale più frequentato al mondo, è bloccato: dopo lo stop di ieri, anche oggi tutti i voli in partenza dall’ex colonia britannica sono stati cancellati, mentre migliaia di manifestanti occupano la sala degli arrivi e bloccano l’ingresso ai banchi dell’aeroporto. I dimostranti sono da venerdì nello scalo, per lo più vestiti di nero: l’obiettivo ...

I voli in partenza dall’aeroporto di Hong Kong sono stati sospesi nuovamente a causa delle proteste : Tutti i check-in per i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati sospesi per il secondo giorno consecutivo perché i manifestanti contro il governo locale hanno nuovamente occupato una parte dell’aeroporto. Le operazioni di check-in sono state sospese

Hong Kong - nuova chiusura dell’aeroporto : proseguono le manifestazioni : Stamane i voli erano stati riprogrammati ma la giornata si era subito annunciata critica. Appello ad evitare «l’abisso» di Carrie Lam

Hong Kong - voli di nuovo paralizzati : 11.52 L'aeroporto di Hong Kong ha annunciato di aver cancellato tutti i voli dello scalo rimasti in programma per oggi. E' il secondo giorno di cancellazioni di partenze e arrivi, dopo quelle di ieri. La protesta nello scalo sembrava aver perso forza, tanto che era stata annunciata la ripresa dei voli, ma poi i dimostranti sono tornati a radunarsi. A migliaia, anche oggi, protestano in aeroporto e hanno bloccato l'accesso ai banchi del ...