Al via il voto al Senato sul calendario della Crisi Salvini non ritira i ministri

Crisi governo DIRETTA - via al voto dell'Aula. Salvini : «Non ritiro i ministri» : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Grillo : "Salviamo l'Italia dai nuovi barbari" | E dice no al voto : Il Garante del M5s commenta a muso duro la situazione politica del momento: "Il Movimento è biodegradabile ma non farà il kamikaze per Salvini che è nel ciclo del suo intamarrimento"

Beppe Grillo spazza via Di Maio : "Altro che voto - accordo subito" col Pd. Poi insulti a Salvini : Giullare a chi? Gli insulti di Luigi Di Maio, che ha attaccato Matteo Salvini per aver accreditato le voci di inciucio col Pd (e Matteo Renzi) vengono di fatto smentite da Beppe Grillo. Incredibile, ma vero, il comico ligure in un post invoca l'alleanza: "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli su

Crisi di governo - Paragone : “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema - Lega lo rappresenta” : “dopo il voto sul Tav era normale che si arrivasse alla Crisi di governo. È stata la vittoria del sistema, la Lega è un partito di sistema”. A dirlo, a In Onda, su La7, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone. Video La7 L'articolo Crisi di governo, Paragone: “Ovvia dopo voto sul Tav. È la vittoria del sistema, Lega lo rappresenta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il voto sulla Tav avvia una surreale crisi di governo : La mozione presentata dal M5s viene respinta dall'aula del Senato. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, attacca: “Chi vota contro la Torino-Lione se ne assumerà le responsabilità politiche”. Cosa succede ora? Si andrà a elezioni anticipate? Valerio Valentini prova a fare chiarezza nel caos

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato la chiama per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis.

Von der Leyen - via allo spoglio del voto. No dei sovranisti - Lega : «È la degna erede di Junker» : Chiusa la votazione sulla candidata presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e via allo spoglio del voto. «Invito gli scrutatori a procedere allo spoglio delle schede»,...