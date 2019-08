Ecco come l’intelligenza artificiale sarà in grado di prevedere il successo di un film

Google Chrome si tinge di nero : Ecco come abilitare il nuovo tema scuro per tutte le pagine web : Google Chrome Canary introduce un nuovo modo per avere le pagine web in versione dark: ecco come cambiare lo sfondo dei siti, per sfruttare al massimo il vostro schermo OLED. L'articolo Google Chrome si tinge di nero: ecco come abilitare il nuovo tema scuro per tutte le pagine web proviene da TuttoAndroid.

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp : Ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook: “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...

Cristiano Ronaldo : «Ecco come è nata la mia esultanza» : «Difficile scegliere il mio gol più bello, ne ho fatti circa 700 in carriera, opto per la risposta più semplice e dico l’ultimo e il prossimo, perché per me tutti i gol sono importanti». Cristiano Ronaldo si racconta così in un’intervista ai microfoni di Soccer.com su Youtube. «Compagno con cui avrei voluto giocare? Ce ne sono […] L'articolo Cristiano Ronaldo: «Ecco come è nata la mia esultanza» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Xiaomi brevetta uno smartphone che si ricarica con il sole : Ecco come sarà : Xiaomi ha presentato al World Intellectual Property Office (WIPO) la richiesta di brevetto per uno smartphone dotato di un pannello solare. ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi brevetta uno smartphone che si ricarica con il sole: ecco come sarà proviene da TuttoAndroid.

Comiso - Ecco come sarà strutturato il bilancio 2019 : Approderà in aula il 6 agosto, al vaglio del civico consesso, il bilancio preventivo 2019 del Comune di Comiso, Ci sono anche le perdite Soaco

Dieta Hamptons per dimagrire rapidamente : Ecco come : La Dieta Hamptons può far dimagrire rapidamente di diversi chili. La Dieta Hamptons del Dr. Pescatore, il cui libro in inglese è

Uomini e Donne - orrore contro Ludovica Valli : si mostra col nuovo uomo - Ecco come la insultano : Al centro di una bufera che si è scatenata sui social ecco Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, recentemente sorpresa a Ibiza insieme al suo nuovo fidanzato dopo la recente rottura con Federico. I soliti fessi, così, hanno attaccato Ludovica Va

Lanciano frigorifero dal dirupo tra le risate : “Ecco come si ricicla”. Ma per loro finisce male : Lo scaricano dal furgone e poi, a favore di telecamera, lo gettano dal dirupo in una zona verde. Due uomini, ad Almeria, in Spagna, hanno buttato un frigorifero dalla strada mentre si riprendevano col telefono, tra le risate. La Guardia Civil li ha però identificati e costretti a recuperare l’elettrodomestico (come si vede nel video). All’autore del gesto è stata data una multa di 45mila euro. Video Associatiòn Unificada de Guardias ...

Ecco come impedire ad Amazon Alexa di revisionare manualmente le registrazioni vocali : Amazon Alexa ora ci consente di proibire che le nostre registrazioni vocali vengano utilizzate e revisionate manualmente per migliorare i servizi e le funzioni del servizio di Bezos. Ecco come fare e tutte le informazioni in merito. L'articolo Ecco come impedire ad Amazon Alexa di revisionare manualmente le registrazioni vocali proviene da TuttoAndroid.

La truffa dei buoni Conad - Alitalia e Carrefour che gira su Facebook e WhatsApp. Ecco come difendersi : A condividere il messaggio è un amico, ma non bisogna fidarsi: il link dirotta a un sito fraudolento che mima quello ufficiale dell'azienda, con l'obiettivo di sottrarci i dati e abbonarci a un servizio a pagamento

Alzheimer - messo a punto nuovo test per prevedere la malattia 20 anni prima dei sintomi : Ecco come : Rivoluzione per la diagnosi dell'Alzheimer. E' stato messo a punto un nuovo test basato su un prelievo di sangue, potenzialmente in grado di predire (con una accuratezza del 94%) chi si ammalerà di Alzheimer anni e anni prima dell'esordio dei sintomi della malattia. Reso noto sulla rivista Neurology

Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus : Ecco come scaricarlo con Android Pie : La Zen Mode di OnePlus è disponibile in versione 1.3 nella DP4 di Android Q per OnePlus 7 Pro, ma può essere installata su qualsiasi smartphone recente della casa cinese: ecco le novità e come fare ad averle. L'articolo Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus: ecco come scaricarlo con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

FIFA 19 : Ecco come ottenere i TOTS Pack guardando la finale eWorld Cup : E' finalmente iniziata la prima giornata delle finali di FIFA eWorld Cup in cui questo fine settimana alcuni dei più grandi campioni di FIFA 19 si daranno battaglia per l'ambito titolo di Campione del Mondo.Senza dubbio EA punta molto su questo evento ed ha avviato una campagna per dare un incentivo ancora maggiore, al fine di invogliare i giocatori ad assistere all'importante evento. Infatti chi assisterà alla Semi-finale e alla finale di ...

Il Play Store tutto bianco - in Material Theme - è tornato : Ecco come averlo : Ritorna finalmente il Google Play Store in stile Material Theme, ora disponibile per tutti scaricando il file APK della nuova versione 15.2.38. L'articolo Il Play Store tutto bianco, in Material Theme, è tornato: ecco come averlo proviene da tuttoAndroid.