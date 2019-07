Sky – Ancelotti | “Gara ordinata e intelligente contro i campioni d’Europa | finiamo la

Ancelotti a Sky : “Il risultato interessa poco - stiamo provando il pressing alto - Verdi sta bene - decide con la società” : Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’amichevole contro la Cremonese, conclusa con il risultato di 3-3. Le sue parole a Sky Sport : “E’ stata una partita dove il risultato ci interessava poco, stiamo lavorando duramente, dobbiamo smaltire un grande carico di lavoro. Abbiamo provato il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. Gaetano è un giocatore sul quale si può contare. Dobbiamo ...

Sky : il mercato aggressivo del Napoli - l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti : Sky commenta la possibile formazione del Napoli per la prossima stagione La difesa del Napoli Grande carattere per la difesa con Di Lorenzo che già l’anno scorso aveva dimostrato intraprendenza e personalità. L’acquisto di Manolas e Giovanni, in un reparto come la difesa dove il Napoli aveva maggiormente sofferto la scorsa stagione dimostrano l’intenzione di migliorare la squadra con intelligenza. Le operazioni Di Lorenzo e ...

Napoli-Benevento in televisione su Sky : la formazione di Ancelotti imbottita di giovani : Napoli-Benevento di oggi, sabato 13 luglio alle 17,30 apre la stagione delle amichevoli per gli azzurri di Ancelotti. La prima sgambata dell’anno avrà come 'sparring partner' il Benevento di Filippo Inzaghi. La grande novità per il tecnico degli azzurri potrebbe essere il modulo. In ritiro si sta provando con una certa insistenza il 4-2-3-1 ed è proprio con questo schema che i campani inizieranno la gara. Tanti gli assenti eccellenti e così la ...

Davide Ancelotti a Sky : “Di Lorenzo è carico e aperto al cambiamento. Juve? Lavoriamo per colmare il gap. James è straordinario…” : Le dichiarazioni di Davide Ancelotti a Sky Davide Ancelotti, allenatore in seconda del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Sky Sport: “Gap con la Juventus? Dobbiamo aumentare la nostra intensità in fase difensiva, giocheremo un calcio europeo e saremo molto aggressivi ed intensi. Cercheremo di applicare concetti che abbiamo già espresso nello scorso anno. Su Di Lorenzo È un ragazzo serio e professionale, ha voglia di ...