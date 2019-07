Caduta Libera | Gerry Scotti e il raptus giustizialista | Ma perché? Fate vedere le

Caduta Libera - la polemica di Gerry Scotti : Ai delinquenti voglio vedere le manette ai polsi - fatele vedere : Gerry Scotti ha spiazzato tutti nell’ultima puntata di Caduta Libera, il quiz preserale di Canale 5. Una domanda sui “prigionieri” ha fornito infatti al conduttore lo spunto per lasciarsi andare ad un’accesa polemica sul tema delle manette. “A loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga”, era la domanda per il concorrente che, correttamente, ha risposto “prigionieri”. Così Gerry Scotti ha ...

Caduta Libera - impensabile sfogo di Gerry Scotti : "Un delinquente - voglio vedere le manette ai polsi" : Gerry Scotti come non si era mai sentito. Il sito TvBlog sottolinea il curioso episodio, decisamente insolito. Durante Caduta Libera in onda su Canale 5, la risposta "prigionieri" (domanda: "A loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga”) gli dà occasione per fare una dichi

Caduta Libera - polemica di Gerry Scotti sulle manette censurate : "Fatele vedere". Ma la legge lo vieta : Domanda, risposta e polemica a Caduta libera, con Gerry Scotti che approfitta di una parentesi sui ‘prigionieri’ (“a loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga”, recitava il quesito posto al concorrente) per lanciare un affondo al mondo del giornalismo: “Quando vedo al telegiornale certi delinquentoni che vengono portati via e oscurano le manette mi chiedo ‘ma perché?’, fate vedere che gliele avete messe. Dobbiamo ...

Caduta Libera - l'ex campione Nicolò fa i complimenti al bagnino Christian per il fisico : Nicolò Scalfi, l'ex campione di Caduta Libera, continua ad essere un super-fan del popolare game show condotto da Gerry Scotti che gli ha regalato tanto successo, popolarità e soprattutto un bel gruzzoletto di soldi da mettere da parte per il futuro. In queste ore Nicolò ha postato delle stories su Instagram in cui dimostra che tutt'oggi continua a seguire la trasmissione e in particolar modo si è lasciato andare ad un apprezzamento nei ...

Caduta Libera : il bagnino mostra il fisico e Nicolò fa uno strano commento : Sorpresa “estiva” a Caduta Libera. Gerry Scotti ha presentato così il concorrente Christian, che di lavoro fa il bagnino: “Sembra Enrique Iglesias” le parole pronunciate dall’amato conduttore di Canale 5, al fine di sottolineare la bellezza del ragazzo. Ma chi è questo Christian? Beh, classe 1992 e originario di Brescia, il giovane col sorriso stampato sulle labbra ha 27 anni e, questo lunedì 15 luglio 2019, è tornato nel programma per dare del ...

“Fuori quel panzone!”. Caduta Libera - accuse (e offese) a Gerry Scotti. Il conduttore nel mirino : cosa sta succedendo. Programma a rischio? : Si sa, con la popolarità arrivano anche e indubbiamente anche gli haters. È una questione di numeri, in pratica: ogni tanti follower c’è sempre qualche testa calda che cerca sempre e in tutti i modi di schernire il personaggio di turno. Questa volta è toccato allo zio della televisione italiana: Gerry Scotti. Forte dall’incredibilità popolarità generata dal super campione Nicolò Scalfi a Caduta libera, ha canalizzato a sé non poche critiche ...

Gerry Scotti spiega cosa c’è dietro l’edizione estiva di Caduta Libera : Caduta Libera in onda per tutta l’estate: Gerry Scotti spiega perchè e fa una battuta Come si legge sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, da vent’anni Gerry Scotti sostiene che la televisione in estate non debba chiudere per ferie, perchè è proprio quando la gente resta in città da sola che ha bisogno di compagnia. E con l’edizione di Caduta Libera in corso il conduttore è rimasto fedele proprio a quel ...

In Caduta libera : 9 agosto 1918, ore 2.10A 489 metri sopra il veneto Il vento caldo della notte gli alita in faccia, le ali tremano e sussultano; quell’aereo non doveva essere in volo, se si può chiamare aereo il Savoia-Pompilio SP.4. In realtà è più un aliante con un motore e due mitragliatrici. Quello che in questo momento sorvola il veneto ha il motore intasato, mentre ali e intelaiature sono state devastate da un temporale. La missione non poteva essere ...

“Grazie a tutti”. Gerry Scotti si commuove a Caduta libera. Fioccano applausi : Puntata tutta gustare quella di domani sera su Canale 5. Gerry Scotti festeggerà insieme al suo pubblico un traguardo davvero importate. Sabato 13 luglio, Caduta Libera, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 18.45, festeggia le 700 puntate e per l’occasione in studio non è mancata una grande torta tanto che Gerry Scotti ha ringraziato commuovendosi anche Caduta Libera! ha esordito su Canale 5 nella primavera 2015 ed è giunto alla sua ottava ...

Sogno l’Isola dei Famosi. La vita di Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera : Sogna l'università e un reality show: ha le idee ben chiare Nicolò Scalfi, l'ex vincitore di Caduta Libera. La dipartita di Nicolò Scalfi da Caduta Libera è ancora un argomento molto caldo per il pubblico del web. Il campione che ha partecipato a ben 88 puntate dello show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, saluta per il momento la tv e si gode una meritata vacanza. Ma in ballo ci sono diversi progetti, come tornare a studiare e ...

Nicolò Scalfi - il vero talento del campione di ‘Caduta Libera’ : “Sei un genio” : Il 24 ottobre 2018 un ragazzo di nome Nicolò Scalfi si presenta nello studio di Caduta Libera, game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ha 20 anni, è nato a Brescia e studia Design al Politecnico di Milano. Nessuno avrebbe immaginato che dietro questo giovanissimo studente si celasse il nuovo campione del programma. Per tre mesi e ottantotto puntate, Nicolò mantiene il titolo di campione indiscusso di Caduta Libera. Il suo montepremi ...

Caduta Libera - Nicola Scalfi torna subito in tv : no - non è l'Isola dei Famosi : Nicolò Scalfi, eliminato da Caduta Libera - il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 - nella puntata del programma in onda sabato 6 luglio, tornerà presto in televisione. Il giovanotto di Brescia infatti prenderà parte al torneo dei campioni del programma, dove dovrà vedersela con i migliori di

Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera - l’ex Campione riparte da loro e sogna in grande : Caduta Libera, Nicolò Scalfi riparte dagli amici e dalla musica Nicolò Scalfi è stato eliminato da Caduta Libera in una delle ultime puntate del programma, e siamo sicuri che in molti si stiano chiedendo, tra una nuotata e l’altra, cosa stia facendo e quali saranno i suoi progetti; ricordiamo che Nicolò è entrato nel cuore […] L'articolo Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera, l’ex Campione riparte da loro e sogna in grande proviene ...

Caduta Libera - torna Nicolò Scalfi : ecco perché vedremo ancora il ‘campioncino’ : L’uscita di scena di Nicolò Scalfi ha commosso Gerry Scotti e tutto il pubblico di Caduta Libera. Dopo 3 mesi, 651 mila euro vinti in un totale di ben 88 puntate, in quella andata in onda sabato 6 luglio, il giovane bresciano ha dovuto cedere il testimone a un nuovo campione, Francesco. Il ‘campioncino’ ha così perso la sfida e cade nella botola, non riuscendo a indovinare la parola “coniglietto”. Ma la sua partecipazione è già record perché è ...