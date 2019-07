La sorella di Giulia De Lellis preferisce Andrea Iannone | frecciatina a

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Marina Lanzone Interrogata dai suoi follower, alla domanda “che rapporto hai con?”, Veronica Deavrebbe risposto: “È il mio preferito in assoluto”. Un’affermazione piuttosto esplicita Ha tutta l’aria di essere unail commento che ladiDe, Veronica, ha messo in risposta a una sua storia Instagram. A chi era indirizzata? Probabilmente all’ex fidanzato dell’influencer,Damante. Ma andiamo con ordine.DeDamante si sono conosciuti a Uomini e Donne. Sono stati insieme a lungo: “Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata se non fosse finita malissimo”, ha confessato l’influencer recentemente.Deha accompagnato l’affermazione con un gesto inequivocabile della mano. A causare la rottura, quindi, sarebbero stati proprio i ripetuti tradimenti di lui. Dopo una breve ...

zazoomnews : Iannone – De Lellis parla la sorella di Giulia: frecciatina a Damante - #Iannone #Lellis #parla #sorella - carmenFashionCr : Iannone – De Lellis, parla la sorella di Giulia: frecciatina a Damante - enanias : RT @StaiSereno7598: @giuliaselvaggi2 Crederci sempre Giulia, già credevo, ma quando mia sorella si è operata al cuore ho pregato tanto e pe… -