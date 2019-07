Diletta Leotta gossip | parla il pugile Daniele Scardina | “Un’amica speciale”

Dall’amore per il pugilato alla storia con la Leotta - Scardina svela : “anche Elodie si è innamorata! E su Diletta…” : Scardina fa il duro, ma poi si ammorbidisce un po’: dalla storia con Diletta Leotta alla sua idea di pugilato Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della nuova coppia dell’estate: stiamo parlando di Scardina e Diletta Leotta. Il pugile italiano sembra aver fatto breccia nel cuore della giornalista siciliana, che recentemente ha interrotto la sua storia con Mammì. I due sono stati pizzicati insieme ad Ibiza e non ...

Le nozze avrebbero allontanato Diletta Leotta e Matteo Mammì - poi l’incontro con Daniele Scardina : Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Diletta Leotta e Matteo Mammì sarebbe finita a causa di una serie di divergenze relative al progetto di sposarsi. La conduttrice DAZN non se la sarebbe sentita di fare il grande passo. In più, il 9 marzo scorso avrebbe conosciuto il pugile Daniele Scardina.Continua a leggere

Diletta Leotta paparazzata in vacanza con Daniele Scardina : La giornalista Diletta Leotta e il re del ring Daniele Scardina, detto “King Torello”, si amano alla luce del sole di Ibiza. Il settimanale “Chi “li ha paparazzati in barca tra abbracci e baci. Diletta è stata fidanzata per quattro anni con Matteo Mammì e pare che lui le abbia imposto un aut aut: o mi sposi o ci lasciamo. Lei decide di lasciarsi alle spalle tutto e voltare pagina: nel suo cuore c’è Daniele. La coppia ha trascorso una ...

Diletta Leotta passione in alto mare con Daniele Scardina : Diletta Leotta e il re del ring Daniele Scardina, detto “King Torello”, si amano alla luce del sole di Ibiza. Il settimanale “Chi “li ha paparazzati in barca tra abbracci e baci. Diletta è stata fidanzata per quattro anni con Matteo Mammì e pare che lui le abbia imposto un aut aut: o mi sposi o ci lasciamo. Lei decide di lasciarsi alle spalle tutto e voltare pagina: nel suo cuore c’è Daniele. La coppia ha trascorso una settimana di coccole ...

Diletta Leotta - vacanze bollenti con il fidanzato Daniele Scardina [FOTO] : Dopo la rottura con Matteo Mammì nuova storia d’amore per la bella Diletta Leotta. La giornalista sportiva si prepara per la prossima stagione, sempre alla guida di DAZN è pronta a regalare spettacolo per i vari stadi in Serie A. Nel frattempo ultimi giorni di vacanza per la bella Diletta che ha trovato un nuovo fidanzato, si tratta di Daniele Scardina, di mestiere pugile. Come testimoniano le foto pubblicate da ‘Chi’, ...

Rai - Diletta Leotta verso Sanremo con Amadeus : Grande fermento in vista di Sanremo. Secondo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la bionda Diletta Leotta potrebbe avere un ruolo importante. "Si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Diletta Leotta, 27 anni, come primadonna della prossima edizione del Festival di Sanremo", si legge sul ma

Diletta Leotta - passione e avvinghiamenti hot con il re del ring : Era il 9 marzo quando lui saliva sul ring (vincendo) e lei faceva la telecronaca sportiva dell’evento (lasciandosi andare all’ammirazione). Si sono conosciuti per caso, hanno iniziato a seguirsi e a messaggiarsi in un crescendo di passione. Ora Diletta Leotta e il re del ring Daniele Scardina, detto “King Toretto”, si amano alla luce del sole… di Ibiza. Il settimanale Chi li ha paparazzati in barca tra abbracci pericolosi e baci ...

Diletta Leotta in vacanza a Ibiza col pugile Daniele Scardina - mentre l'ex Matteo Mammì si fidanza con Anna Safroncik : mentre il suo ex Matteo Mammì è impegnato in vacanza con la nuova compagnia, l?attrice Anna Safroncik, Diletta Leotta ha deciso di trascorrere una romantica vacanza sul mare di...

Diletta Leotta ecco come è nata la storia con Daniele Scardina : Diletta Leotta racconta per la prima volta come si è conosciuta con il suo nuovo ragazzo Daniele Scardina. Ormai, per gli appassionati di gossip e non solo, è cosa nota: tra Diletta Leotta e il manager Matteo Mammì è finita, dopo quattro anni d’amore. E mentre lui si consola con la bella Anna Safroncik, il volto di Dazn vive un flirt con il campione di boxe Daniele "King Toretto" Scardina.

Anche il mare si agita davanti a te! Diletta Leotta scatena i social : La bella conduttrice di DAZN regala ai suoi fan un nuovo scatto sexy mentre si trova in vacanza in Spagna con il suo nuovo compagno, il pugile Daniele Scarcina, detto "King Toretto". Boom di like per Diletta Leotta che in un sexy costume azzurro si gode le sue vacanze a Ibiza. L’ultimo post della bella conduttrice di DAZN ha scatenato i suoi follower, decisamente ammaliati dalle sue curve mozzafiato.\\La Leotta posa per l’obiettivo ...

Diletta Leotta e il pugile Scardina - il miglior flirt è quello che non ti aspetti : Diletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaSe diventasse coppia, di sicuro litigherebbe per il telecomando. Lui lo reclamerebbe per vedere gli incontri di ...

Diletta Leotta paparazzata in vacanza con Daniele Scardina : La giornalista Diletta Leotta e il re del ring Daniele Scardina, detto “King Torello”, si amano alla luce del sole di Ibiza. Il settimanale “Chi “li ha paparazzati in barca tra abbracci e baci. Diletta è stata fidanzata per quattro anni con Matteo Mammì e pare che lui le abbia imposto un aut aut: o mi sposi o ci lasciamo. Lei decide di lasciarsi alle spalle tutto e voltare pagina: nel suo cuore c’è Daniele. La coppia ha trascorso una settimana ...

Diletta Leotta - “ecco come e quando è nata la storia con il pugile Daniele ‘King Toretto’ Scardina” : Ormai, per gli appassionati di gossip e non solo, è cosa nota: tra Diletta Leotta e il manager Matteo Mammì è finita, dopo quattro anni d’amore. E mentre lui si consola con la bella Anna Safroncik, il volto di Dazn vive un flirt con Daniele ‘King Toretto’ Scardina. Ma com’è nata l’intesa con il pugile? Lo racconta il settimanale Chi: tutto sarebbe iniziato lo scorso 9 marzo quando la Leotta ha seguito per Dazn ...

Diletta Leotta passione in alto mare con Daniele Scardina : Diletta Leotta e il re del ring Daniele Scardina, detto “King Torello”, si amano alla luce del sole di Ibiza. Il settimanale “Chi “li ha paparazzati in barca tra abbracci e baci. Diletta è stata fidanzata per quattro anni con Matteo Mammì e pare che lui le abbia imposto un aut aut: o mi sposi o ci lasciamo. Lei decide di lasciarsi alle spalle tutto e voltare pagina: nel suo cuore c’è Daniele. La coppia ha trascorso una settimana di coccole ...