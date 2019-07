ilmattino

(Di giovedì 18 luglio 2019) Un gruppo di lavoratori della Manital e delle aziende consorziate, tra cui Global Service, sta effettuando un presidio davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale della Campania. La...

Giannibelli7 : ai Negri che fanno vedere NON va in cazzo di niente. PRIMA viene pagata la struttura con stipendi oltre i 5000€ me… - mattinodinapoli : Niente stipendi da tre mesi, in piazza gli addetti alle pulizie di Napoli - milandimundo : Ma perché non quotiamo il @acmilan in borsa? Facciamo uscire notizie tipo “Messi, vuole il Milan” prendiamo i soldi… -