blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019)raggiunge la Sicilia per ladi 4, in onda questa sera, giovedì 18, dalle 21.15 su SkyUno. La meta è precisa, ovvero: sarà la Perla Nera d’Italia ad accogliere lo chef ed esperto dilerie per la penultimadi questa seconda stagione. In rassegna ci sono quattro strutture di alto livello dagli stili diversi che spaziano dal country al design per arrivare al boutique. In sfida ci sono Alessandro, Alfio, Mari e Carmela: ciascuno dovrà esprimere un voto da 0 a 10 su location, camera, servizi, prezzo. Con i suoi votipotrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di: al vincitore 5.000€ da reinvestire nella propria attività. 4, i quattro albergatori diRamo d’Aria (Giarre)418a ...

SerieTvserie : 4 Hotel, settima puntata 18 luglio 2019: Bruno Barbieri a Catania -