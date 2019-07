Scuola | precariato docenti ultime notizie | la beffa del turn over fantasma è servita

scuolainforma

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Entro il 31 agosto prossimo, quarantamilaandranno in pensione: finora non è stata prevista alcuna sostituzione. Per l’esattezza saranno 22.197 gli insegnanti che usufruiranno dell’anticipo pensionistico con Quota 100: nessun docente precario, però, entrerà al loro posto. E’ un evidente segnale di come il Gno stia trascurando lae l’istruzione in Italia. Assunzioni: nienteE’ di questa opinione Simona Flavia Malpezzi che, come vi abbiamo riferito in un precedente articolo, si domanda (e ha domandato al ministro Bussetti) come mai il Gno non abbia stanziato un solo euro per la trasformazione di parte dell’organico di fatto in organico di diritto. ‘L’esecutivo trova i soldi per mandare in pensione icon Quota 100 – si legge nell’interrogazione firmata dalla ...

