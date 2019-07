Commissione Ue | Ursula von der Leyen eletta per soli 9 voti Salvini attacca | “Gravissimo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019)von derè la nuova presidentessa dellaeuropea, la prima a ricoprire questo incarico. È statama con383a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374. Quindi per. I contrari sono stati 327 con 75 franchi tiratori all’interno della sua stessa maggioranza. “Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa forte e unita da est a ovest, da nord a sud, pronta a combattere per il futuro invece che contro se stessa – ha detto dopo l’annuncio dell’elezione da parte del presidente del Parlamento, David Sas-. Il compito che dovrò affrontare pesa su di me ed il mio lavoro comincia adesso”, ha detto poco dopo la proclamazione. “Ringrazio tutti i membri del parlamento europeo che hanno deciso di votare per me, ma il mio ...

matteorenzi : Buon lavoro alla nuova Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. È la prima donna, non sarà l’ult… - RaiNews : Ursula #vonderLeyen è stata eletta: è la prima donna a guidare la Commissione Ue. 383 i voti a favore, la maggioran… - CarloCalenda : Fra poco in diretta FB per rispondere alle tantissime email che avete scritto sul voto di domani alla candidata all… -