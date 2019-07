Ciclismo su pista | Europei Junior U23 Gent 2019 | oro per Elisa Balsamo e Letizia

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) Chiusura col botto per l’Italia agli/Under 23 disuterminati oggi a, in Belgio: nella madison under 23 femminile oro perPaternoster, che raccolgono 37 punti e mettono in fila Polonia (23) e Russia (21). L’altra medaglia di giornata è di bronzo ed arriva nella stessa specialità dallees Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, terze alle spalle della Gran Bretagna, prima, e dell’Olanda, seconda. Quinta posizione per glies Alessio Bonelli e Mattia Pinazzi nella madison vinta dalla Russia su Olanda e Germania, mentre si classificano undicesimi gli under 23 Stefano Moro e Carloalberto Giordani nella madison che vede trionfare la Gran Bretagna davanti a Francia e Svizzera. Quinto posto in finale per Elena Bissolati nel keirin under 23 femminile, dove Miriam Vece è ultima nella finale per la ...

