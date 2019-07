Zingaretti | basta correnti | serve una rivoluzione  o non ce la facciamo  Renzi vuole

Zingaretti : basta correnti - serve una rivoluzione o non ce la facciamo Diretta : Il segretario detta la linea dei prossimi mesi, a partire dalla commissione per la Costituente per le Idee e dalla convention di novembre a Bologna: «La Lega vuole staccare l’Italia dall’Europa»

Caro Zingaretti - tacere per non dividere logora e basta : "Radicalità non significa esasperare le proposte. Ma essere consapevoli che ormai è necessario un salto di strategia". Il filosofo risponde a Nicola Zingaretti Caro Cacciari, dobbiamo fermare i barbari"

Il ministro Costa a Zingaretti e Raggi : "Basta con i litigi sui rifiuti di Roma" : “Dobbiamo andare oltre la sterile polemica politica e risolvere il problema dei troppi rifiuti a terra. Possiamo pensare che i controlli li facciano le parti politiche? In riunione suggerirò di lasciare spazio ai tecnici, ossia di fare effettuare le verifiche all’agenzia regionale Arpa e all’Ispra, che dipende dal mio ministero. Organi terzi, che potranno dare consigli ai soggetti coinvolti”. Così il ...

**Fdi : Zingaretti - ‘post su Meloni errore da condannare - basta odio sui social’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “La foto contro Giorgia Meloni è un errore da condannare. Tutti collaboriamo a difendere la dignità del confronto. Così non si va avanti, l’odio sta portando indietro le lancette della storia. Ce lo dicono anche le campagne infami nei social e le aggressioni ai circoli Pd”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo **Fdi: Zingaretti, ‘post su Meloni ...

Eutanasia - presidio di Cappato e Welby : ‘Basta rinviare la legge. Zingaretti e Di Maio hanno i voti - cosa vogliono fare?’ : Un anno di tempo per coprire il vuoto normativo sul fine vita. Tanto aveva lasciato la Consulta al Parlamento per legiferare. Eppure il tempo sta per scadere, con i lavori bloccati e più volte rinviati, come ha denunciato l’associazione Luca Coscioni. Per questo motivo Marco Cappato e Mina Welby hanno organizzato un presidio prima alla sede del Partito democratico a Roma, poi al Ministero dello Sviluppo economico, per sollecitare il ...

Zicchieri : basta litigi Raggi-Zingaretti - trovare soluzione : Roma – “Mi auguro che la stucchevole querelle sulla ‘non’ gestione dei rifiuti tra sindaco e governatore si risolva in fretta. Il tempo dei rimpalli politici e dello scarico di responsabilita’ e’ finito. Roma sta per essere sommersa da centinaia di tonnellate di spazzatura e non e’ giusto che i cittadini paghino per le incapacita’ altrui. I romani non meritano di vivere in una citta’ invasa ...

Massimo Cacciari : "Lotti si è autosospeso? Non basta - è Zingaretti che lo deve cacciare" : “Ma che aspetta a cacciare quell’intrallazzatore di Lotti?”. Per Massimo Cacciari, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti non dovrebbe esitare un secondo in più ed espellere subito dal suo partito Luca Lotti, l’ex ministro dello Sport intercettato durante le riunioni notturne con alcuni consiglieri del Csm per discutere delle nomine ai vertici delle procure, in primis quella di Roma dove il ...