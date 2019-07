Morto il papà di Ospina Il messaggio del Napoli | “Ti siamo vicini David”

Vittoria - il tragico incidente del Suv che falcia due cuginetti. Il papà : «Alessio mi è Morto davanti» : Il pregiudicato guidava ubriaco e drogato di cocaina. La folle corsa, il sorpasso. E i ragazzini di 11 e 12 anni sono stati travolti: uno è morto, all’altro sono state amputate le gambe

Alcamo - Bmw con papà e due figli a bordo si ribalta : Francesco Morto a 14 anni - grave il fratellino di 9 : Dramma familiare ad Alcamo. Un ragazzo di 14 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull'autostrada A/29, all'altezza di Alcamo (Tp). Il...

E’ Morto Lambert - simbolo lotta sul fine vita. Papa - ogni vita ha valore sempre : E' morto il 42enne francese Vincent Lambert, il paziente tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni che era diventato un simbolo della battaglia sul fine vita. Vincent, un ex infermiere, e' deceduto alle 8.24 del mattino nell'ospedale di Reims dove era ricoverato dal 2008 in seguito a un incidente d'auto. Le cure erano state interrotte il 2 luglio con lo stop all'idratazione e all'alimentazione, dopo che il 28 giugno la Corte di Cassazione ...

Morto Eddie Jones : era il papà di Superman in Lois e Clark - serie tv anni 90 : L’attore statunitense Eddie Jones, protagonista di molti film e serie tv, particolarmente noto per l’interpretazione di Jonathan Kent nel telefilm Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman (serie di cui era protagonista Teri Hatcher), è Morto sabato 6 luglio a Los Angeles all’età di 82 anni. Eddie Jones ha iniziato la carriera sul grande schermo nel 1978 ed è apparso, tra gli altri film, in Il principe della ...

Cristian Imparato - storia finita con Davide Vitale : "Morto un Papa - se ne fa un altro" : L'idillo fra Cristian Imparato e Davide Vitale si è concluso. Il bambino prodigio di Io Canto e ex-concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello 16 ha annunciato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram la fine della relazione col ragazzo, durata poche settimane. Ecco le parole scelte dall'artista per diffondere la notizia, a cui si sono aggiunte frasi di sincero affetto per l'ormai ex-compagno: Io e Davide abbiamo ...

Morto George Rosenkranz - il ‘papà’ della pillola anticoncezionale che donò libertà alle donne : Il papà della pillola anticoncezionale, il chimico George Rosenkranz, è Morto all'età di 102 anni. Era fuggito dall'Europa per evitare i nazisti e trovò fortuna in Messico dove riuscì ad ottenere incredibili successi scientifici: tra questo proprio la sintesi della progestina e quindi la pillola anticoncezionale che ha modificato per sempre lo status delle donne.Continua a leggere

Morto il papà di David Ospina : Il papà di David Ospina, portiere del Napoli, non ce l’ha fatta. E’ giunta pochi minuti fa la notizia della morte di Hernan Ospina, papà di David, portiere del Napoli e della nazionale colombiana. Come noto, il portiere poche ore fa aveva anche lasciato il ritiro della nazionale colombiana (clicca qui per l’articolo) per stare vicino al genitore che ormai versava in condizioni critiche. La redazione di ForzAzzurri.Net ...

Rocca di Papa - la fidanzata del sindaco Morto : "Mi disse : quando esco dall'ospedale ti sposo" : A parlare è Veronica Cetroni, compagna da sette anni di Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa morto l'altra sera.

Esplosione a Rocca di Papa - Morto anche il sindaco eroe Crestini : uscì per ultimo per mettere in salvo i dipendenti comunali : È morto il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, rimasto gravemente ferito nell'Esplosione del palazzo del Comune lo scorso 10 giugno. Era ricoverato al Centro Grandi Ustioni...

