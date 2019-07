Palinsesti Discovery | l’atteso ritorno di Daria Bignardi sul Nove | Crozza confermato per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Soddisfatti, ma mai adagiarsi sugli allori vogliamo fare ancora di più”. Così l’amministratore delegato diItalia Alessandro Araimo, commentando il semestre record per il portfolio totale che mette a segno +12% di share in prime time. E sono tante le novità che riguardano il mondo che racchiude, Real Time , Food Network, Dmax, Giallo, Eurosport e la piattaforma DPlay. Tante le conferme e ci sarà ampio spazio anche per gli spin-off dei programmi cult come “Bake Off” o “Cortesie per gli ospiti”. Non mancherà l’attualità, l’analisi politica e gli approfondimenti sociali, grazie anche alla collaborazione con Loft Produzioni con gli interventi di Peter Gomez, Andrea Scanzi, Luca Sommi, Marco Travaglio e Valentina Petrini.”La collaborazione con loro proseguirà anche nei prossimi anni”, ha spiegato Araimo. A sorpresa durante la presentazione alla stampa è ...

Pitriola56 : RT @repubblica: Palinsesti Discovery, Daria Bignardi approda su Nove. Confermato Crozza - repubblica : Palinsesti Discovery, Daria Bignardi approda su Nove. Confermato Crozza - dralesorre : RT @repubblica: Palinsesti Discovery, Daria Bignardi approda su Nove. Confermato Crozza [news aggiornata alle 13:19] -