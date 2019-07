Eclissi lunare 16 luglio 2019 | orario e dove vederla in Italia

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)16inNella serata di martedì 16, la Luna entrerà parzialmente nel cono d’ombra della terra dando origini a un’che raggiungerà il suo picco massimo alle ore 23 e 30 per concludersi nelle prime ore del giorno successivo mercoledì 17. Il satellite, sarà accompagnato nel cielo notturno da Saturno, elemento che renderà ancora più spettacolare il fenomeno, dunque si colorerà di tinte rossastre.16: di cosa si tratta? Un’, per definirla in breve, si verifica quando – nel corso dell’allineamento di Sole, Terra e Luna, appunto – il cono d’ombra proiettato dalla Terra oscura il Satellite. Se il cono d’ombra proiettato dal nostro pianeta non oscura completamente il discosi parla diparziale. La sera di martedì 16, la Luna entrerà nel cono ...

