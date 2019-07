Il battesimo del royal baby tra omaggi a Lady Diana e polemiche

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lo scorso 6 luglio ilArchie Harrison, figlio di Harry e Meghan, è stato battezzato e la cerimonia privata verrà ricordata per tre particolarità che non potevano passare inosservate e che rappresentano uno a. IlArchie è stato battezzato nella cappella privata del Castello di Windsor lo scorso 6 luglio. La cerimonia si è svolta nel più assoluto riserbo, come desideravano Harry e Meghan. Ai tabloid e gli appassionati diFamily, però, non sono sfuggiti due dettagli che hanno fatto dell’evento un sinceroo a. Del resto il ricordo della principessa è sempre presente nel cuore dei figli, i quali riescono a sentirla vicina proprio dedicandole gli istanti più importanti delle loro vite.Così è stato anche per ildi Archie. In una delle foto ufficiali, ci informa Vanity Fair, compaiono ancheSarah McCorquodale eJane Fellowes, le sorelle di. Sono dietro a Harry, Meghan e il loro primogenito, in atteggiamento protettivo, lo stesso che avrebbe avuto la compiantase fosse ancora viva. Si vocifera persino che siano proprio le due zie le madrine didel piccolo Archie.

Questa foto rompe la tradizione consolidata per cui solo il ramo regale della famiglia può posare accanto al Royal Baby appena battezzato. Non è la prima volta che Harry reclama le amate zie accanto a sé: nel comunicato in cui si ufficializzava la nascita di Archie, per esempio, c’erano anche i loro nomi (cosa mai accaduta prima). Il documento recitava così: “La regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il duca e la duchessa di Cambridge, Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes e il conte Spencer sono stati informati della notizia e ne sono deliziati”. Le sorelle di Lady Diana erano anche al matrimonio del principe Harry, il quale è sempre stato molto affezionato al ramo materno della sua illustre famiglia. La nascita di Archie ha ricomposto una frattura profonda tra i Windsor e gli Spencer, creatasi con la separazione tra Carlo e Diana.Il giorno del funerale della principessa il fratello, conte Spencer, promise davanti al tutto il mondo che non avrebbe lasciato da soli i nipoti, che nessuno avrebbe potuto cancellare dalla loro memoria l’ascendenza materna, dichiarando con un certo risentimento: “Noi, la tua famiglia di sangue, faremo sì che le loro anime crescano non solo nel dovere e nella tradizione, ma anche libere di cantare”. Così è stato: l’insegnamento di libertà e spensieratezza che Diana aveva solo potuto accennare ai suoi figli è stato portato avanti fino alla fine dagli Spencer, pur nel rispetto delle regole di corte. La foto ufficiale delle famiglie Windsor e Spencer non è stata l’unico omaggio a Lady Diana. Il principe Harry e sua moglie, infatti, erano seduti con il loro primogenito sullo stesso divano dove la principessa di Galles posò il giorno del battesimo di Harry. Sempre nella stessa occasione Diana sfoggiò un paio di orecchini di perle, i Collingwood Pearl Earrings che ora, per la cerimonia dedicata al piccolo Archie, indossava Kate Middleton. Un omaggio discreto e tenero anche da parte della duchessa di Cambridge la quale, però, è stata “accusata” di aver rubato la scena a Meghan Markle.Kate, seduta accanto alla cognata che la maggior parte dei tabloid indicano come sua acerrima nemica, indossava un abito rosa modello “pussy-bow dress” di Stella McCartney (riciclato, poiché la moglie di William lo ha già indossato al pranzo di Natale con la regina nel 2018) con gambe perfette in bella vista e décolleté rosse. Sul capo, un cerchietto intrecciato che sta già andando a ruba nei negozi (e, per la cronaca, costa 16 sterline, cioè 18 euro). La duchessa di Cambridge, afferma il magazine Amica, rappresentava l’unica “macchia di colore” nelle foto ufficiali in cui dominava il bianco. La ragione, però, non starebbe nella volontà di mettere in ombra Meghan, al contrario. Kate avrebbe voluto far risaltare il look candido firmato Dior della cognata, in tono con la natura dell’evento.