Forza Italia | Toti | “Confermo la mia convention” Carfagna | “Rischio è che sia divisiva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Altro che pax nel nome del compromesso, in attesa di scrivere le regole per il rinnovamento interno di, con le primarie ancora sullo sfondo. Dentro il partito azzurro è ancora caos: non è bastata la scelta di Silvio Berlusconi di nominare nuovi coordinatori Marae il ribelle Giovanni, nel tentativo di spegnere le polemiche interne. Un vertice a Palazzo Grazioli, con il presidente e i due neo coordinatori, si è tenuto nel corso della mattinata, ma le “regole condivise“, come confermano i protagonisti, ancora sembrano lontane. Expo, Sala condannato: “Sono resistente, assicuro due anni di lavoro da sindaco. Guardare avanti non me la sento” Ma non solo. Il presidente della regione Liguria, da tempo in rotta con i vertici, ha pure deciso comunque ...

NicolaPorro : #Sondaggio Lega e Forza Italia non hanno votato l’italiano Sassoli (Pd) come presidente del Parlamento Ue: scelta g… - forza_italia : 'Silvio @Berlusconi è un politico di statura mondiale, un vero leader che propugna fermamente gli interessi del suo… - berlusconi : .@forza_italia continuerà nel suo impegno per superare l’ingiusto ed inefficace meccanismo delle sanzioni contro la… -