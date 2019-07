Albiol saluta Napoli | “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa | porterò tutti nel cuore!

forzazzurri

(Di giovedì 4 luglio 2019) Intervista di Raula Radio Kiss Kiss. Lo spagnolo Raulazzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raulè intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sulcalcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a. Mi sono sentito come ae ringrazionapoletani per quello che miregalato. Ho vissuto annate fantastiche, è mancato solo il sogno scudetto ma sono sicuro che nei prossimi anni si possa realizzare. Mi aspetto un grande futuro per il, abbiamo sfiorato il tricolore andando a vincere a Torino ma c’è un grande allentaore sulla panchina partenopea e, ripeto, sono sicuro che nei prossimi anni riusciremo a vincere il ...

