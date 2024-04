Xi Jinping a Blinken | partner -non rivali

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 aprile 2024) 13.15 Cina e Usa dovrebbero essere ", non". Così il presidente cinese, Xi, incontrando a Pechino il segretario di Stato Usa,. "La Cina è lieta di vedere gli Usa come un Paese ottimista, aperto e prospero. Ci auguriamo che anche gli Usa vedano lo sviluppo della Cina in una luce positiva e costruttiva". "Una volta risolta questa questione fondamentale, le relazioni sino-americane miglioreranno veramente. Si stabilizzeranno, miglioreranno e andranno avanti", ha aggiunto Xi.