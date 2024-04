International Jazz Day | a Nembro festa della musica con 22 gruppi

The Killers rocked Tipitina's during the 2024 New Orleans jazz Fest. Here's what happened. - Modern rock band The Killers performs at Tipitina's in New Orleans on Thursday, April 25, 2024, as seen on one of the club's upstairs video monitors. The band was scheduled to headline the main stage ...

Continua a leggere>>

jazzALGUER VII Edizione - Al via martedì 30 aprile con il PerfecTrio di Roberto Gatto ...

Continua a leggere>>

Alla Chiesa di San Bruno in programma lo spettacolo a ritmo di jazz - Martedì 30 aprile 2024 alle ore 21.00, presso il Teatro San Bruno (Chiesa San Brunello) a Reggio Calabria, si terrà la 13ª edizione del The international jazz Day. Questo evento, nato nel 2012 per ini ...

Continua a leggere>>