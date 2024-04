Firenze | tenta furto con trapano in via Tornabuoni Arrestato 45enne

All'arrivo della polizia dentro non c'era più nessuno ma poco distante sono stati fermati i due arrestati; i due sarebbero stati trovati in possesso di merce risultata rubata nel centro L'articolo Firenze : furto in un centro estetico. Arrestata una coppia proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

Ladro assalta negozio di moda ma sveglia abitante, arrestato - Armato di trapano tenta di scassinare la porta della boutique Fendi, ma un 45enne della Serbia è stata arrestato dalla polizia la notte tra il 24 e il 25 aprile IN via Tornabuoni a firenze. (ANSA)

firenze, trapano sulla porta della boutique in piena notte: sventato un colpo in via Tornabuoni - A dare l'allarme un cittadino svegliato dai rumori. Arrestato un 45enne per tentato furto aggravato

Arrestata coppia a firenze, aveva tentato il furto in un negozio - Nella serata di mercoledì 24 aprile a firenze la polizia ha arrestato una trentenne fiorentina e un quarantatreenne di origini maghrebine. La coppia,

