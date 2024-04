Cina e Usa siano partner - non rivali Xi riceve Blinken e allarga le braccia Ma restano frizioni

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un presidente cinese Xi Jinping assai distensivo ha incontrato a Pechino il segretario di Stato americano, Antony. Come riferisce l'agenzia di stampa Xinhua, Xi ha detto ache "e Stati Uniti dovrebbero essere, non". Aggiungendo che ci sono ancora una "serie di questioni" da risolvere nelle relazioni tra i due Paesi e "c'è ancora spazio per ulteriori sforzi" L'articolo proviene da Firenze Post.