Lorella Cuccarini - chi sono il fratello Roberto e la sorella Maria Luisa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024)ha uned unaai quali è legata da un rapporto profondissimo, intensificatosi a seguito della morte della madrenel 2002., il rapporto con ile laLa professoressa di Amici sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Ildella showgirl,ha un passato nel mondo della danza come la celebre: negli anni Ottanta ha lavorato come ballerino in alcuni show televisivi. ...