Jhonny Sulejmanovic ucciso a Milano a colpi di pistola | avrebbe incontrato i killer ore prima dell' omicidio

I fratelli di Jhonny Sulejmanovic , il 18enne ucciso in via Varsavia a Milano con una pistola , raccontano le ultime parole della vittima prima di morire Continua a leggere>>

Milano, 26 aprile 2024 – Due colpi a segno al torace sinistro. Altri bossoli sparsi sull'asfalto, via via repertati dalla Scientifica. La scena di un agguato. Di una spedizione punitiva per qualche sgarro, forse. Così è morto nella notte tra giovedì e venerdì il diciottenne rom bosniaco Jhonny ...

Continua a leggere>>