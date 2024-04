Firenze - allarme aggressioni ai sanitari a Sollicciano | 38 in un anno

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 - Non solo detenuti e agenti penitenziari: anche gli infermieri che lavorano nel carcere fiorentino divivono condizioni inaccettabili. “Nel 2023 - spiega Salvatore Sequino, coordinatore Toscana Centro del Nursind - ci sono state 38 segnalazioni dia infermieri e Oss. Numeri importanti, ai quali vaggiunte decine di offese verbali e minacce che i colleghi non hvoluto mettere nero su bianco. E dall’inizio dell’sono già i casi che ci sono stati riferiti”. L’altro problema, secondo Sequino, riguarda la quantità esagerata di accessi impropri nell’infermeria del carcere di reclusi non accompagnati dagli agenti. “Parliamo - spiega il coordinatore Toscana Centro del sindacato delle professioni infermieristiche - di un numero che ...

Firenze , 15 aprile 2024 - Nel carcere di Sollicciano nascerà un ortofrutteto solidale . L'operazione firmata da AzzeroCO2 ed Estra nasce come una delle attività promosse dall'istituto penitenziario per "far acquisire ai detenuti competenze utili" al loro reinserimento nella società "e a migliorare ... Continua a leggere>>

