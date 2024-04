Milan - Pioli | Inter più forte da 4 ann - ma solo 2 Scudetti E su Inzaghi …

`In questo momento è il nostro allenatore e fino alla fine della stagione sarà lui. Poi si faranno le valutazioni per il futuro`. Il presidente... Continua a leggere>>

"Da 4 anni è la più forte, ma...". Il (matematico) sarcasmo di pioli sull'Inter campione - I giorni successivi allo scudetto dell'Inter non sono stati per niente facili per Stefano pioli. L'ennesimo derby perso e l'eliminazione in Europa League con la Roma, hanno praticamente sancito il suo ...

Juventus-milan balneare: Allegri e pioli tra sogni infranti e futuro - Fatica a prendersi la scena la Primavera, con un freddo pungente che continua ad imperversare sulla nostra penisola. La voglia di mare però comincia a farsi ...

pioli "Giorni delicati, siamo il milan e dobbiamo reagire" - CARNAGO (ITALPRESS) – "Contro la Juventus è una partita importante per tanti motivi. Per i risultati negativi in Europa League e nel derby, il focus non può che essere su questa sfida, sull'arrivare s ...

