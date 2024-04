(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilstamani, 26 aprile 2024, ha ricevuto in udienza ildel, Enomali Rahmon. Un faccia a faccia in Vaticano di 25 minuti L'articolo proviene da Firenze Post.

Il cda di Bper ha deliberato di nominare Fabio Cerchiai presidente del consiglio di amministrazione, Antonello Cabras vice presidente e Gianni Franco Papa amministratore delegato. Lo si legge in una nota. " Bper oggi è uno dei principali attori nello scenario economico italiano, lavoreremo per ... Continua a leggere>>

Il cda di Bper ha deliberato di nominare Fabio Cerchiai presidente del consiglio di amministrazione, Antonello Cabras vice presidente e Gianni Franco Papa amministratore delegato. Lo si legge in una nota. " Bper oggi è uno dei principali attori nello scenario economico italiano, lavoreremo per ... Continua a leggere>>

Mattarella scrive un Messaggio a Papa Francesco per il suo onomastico : “giungano fervidi auguri dal popolo italiano e miei personali” Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha inviato a Sua Santità Papa Francesco il seguente Messaggio : «Santità, In occasione del Suo onomastico ... Continua a leggere>>

ENPAM: 12 mln stanziati per fronteggiare l’inverno demografico - L’Enpam ha pubblicato il bando per i sussidi neonatalità che possono arrivare fino a 8mila euro a figlio ENPAM, l’ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, quest’anno ...

Continua a leggere>>

papa riceve presidente Tagikistan. Che a Viareggio aveva prenotato tutto il “Principe di Piemonte” - Il papa stamani, 26 aprile 2024, ha ricevuto in udienza il presidente del Tagikistan, Enomali Rahmon. Un faccia a faccia in Vaticano di 25 minuti ...

Continua a leggere>>

Vaticano, stretta sulla sicurezza: file lunghissime per la basilica - Stretta sulla sicurezza in Vaticano in questi giorni di festa, con un afflusso di pellegrini superiore alla media. Con le nuove misure, più severe, per accedere alla basilica di San Pietro la fila di ...

Continua a leggere>>