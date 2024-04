Milan - il Marsiglia su un obiettivo rossonero per la panchina

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’Olympiqueha messo gli occhi su Paulo Fonseca per la prossima stagione: il tecnico portoghese piace anche alL’Olympiquea fine stagione cambierà allenatore e, come riportato da L’Equipe Paulo Fonseca è il principale indiziato per sostituire l’uscente Jean-Louis Gasset, con Sergio Conceicao e Franck Haise subito dopo nelle preferenze del club

L'ex Milan Gennaro Gattuso non se la passa tanto bene al Marsiglia . I risultati deludenti della squadra hanno portato al duro attacco di Dugarry Tempi difficili per Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia . L'ex centrocampista e allenatore del Milan ha preso il timone della squadra francese ...

il focus sulle coppe - Le coppe della riforma al via con l'Italia in prima fila. Ecco che cosa può succedere (in base alla classifica della A). Sognando sempre 6 club in Champions ...

Tocca ad Ibra: il milan riparte dal bomber e dal nuovo mister - Tocca a Zlatan Ibrahimovic prendere le decisioni importanti per il futuro del milan: dal centravanti all'allenatore, è arrivato il momento ...

milan - Pulisic: "Le partite di Serie A sono difficili, penso di essere cresciuto molto" - Christian Pulisic, centrocampista del milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN: "Penso di essere cresciuto molto qui, non saprei dire bene come. Sono sorpreso di quanto siano difficili molte p ...

