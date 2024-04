The Exorcism | ancora esorcismi per Russell Crowe - attore horror in crisi nel trailer

(Di venerdì 26 aprile 2024)torna a misurarsi con demoni e presti esorcisti nel metacinematografico The, dove interpreta undiin. Dopo il successo de L'esorcista del papa,torna a occuparsi die possessioni demoniache in The Exorcist, pellicola di cui è stato appena svelato il. Nel film diretto da Joshua John Millerinterpreta Anthony Miller, unproblematico che inizia a entrare indurante le riprese di un filmsoprannaturale. Sua figlia Lee (Ryan Simpkins), si chiede se stia ricadendo nelle sue dipendenze passate o se ci sia qualcosa di più sinistro in gioco. Ad affiancare ...

