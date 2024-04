Lecce-Monza - Gotti | Gara simile a quella contro il Sassuol - Djuric va gestito con attenzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Luca, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie Ail: “Sulla carta si tratta di una partita analoga ailo, in cui sfideremo una squadra con giocatori di qualità. Sono presenti però anche elementi simili allala Roma perché ilcerca di dominare la partita. Pressione? E’ un discorso pregnante. Non dimentichiamo che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto“. “Entusiasmo? Quando si verificano situazioni positive si rischia di passare all’opposto eccesso, specialmente in squadre piccole dove è più semplice perdere le partite. Dobbiamo ancora ottenere l’obiettivo, ovvero la salvezza aritmetica, perciò sarà fondamentale ...