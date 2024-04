Chiama i carabinieri | Ho investito io quel ciclista ora grave in ospedale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Manciano (Grosseto), 26 aprile 2024 – Hato iammettendo di essere lui il pirata della strada che ha travolto unadessoin. Accade nel territorio comunale di Manciano, sulla strada regionale 74, nella giornata del 25 aprile. Unè stato travolto dal mezzo, che non si è fermato. L’automobilista dopo alcune ore ha contattato una caserma dei, ammettendo di essere l’autore dell’investimento e di non essersi fermato. Per lui è scattata la denuncia, mentre intanto ilsi trova all’“Le Scotte” di Siena. La prognosi per lui è riservata. Il presunto colpevole dell’investimento è un quarantenne che vive sulle colline maremmane. Nell'incidente è arrivata ...

