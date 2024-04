Il cantante Kendji Girac si è sparato per fingere un tentato suicidio | voleva spaventare la fidanzata

Il cantante francese Kendji Girac , noto per aver vinto l’edizione francese di “The Voice“, è stato gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco nella notte a Biscarosse, nel sudovest della Francia. Le sue condizioni sono state inizialmente descritte come precarie, ma recenti aggiornamenti indicano ... Continua a leggere>>

Kendji Girac , vincitore di The Voice in Francia nel 2014, è rimasto vittima di una sparatoria dalla quale è uscito gravemente ferito . Le sue condizioni sono molto serie ma fortunatamente l’artista non sarebbe più in pericolo di vita: da qui il cauto ottimismo sulle sue possibilità di ripresa, dopo ... Continua a leggere>>

Coprifuoco a Nizza per i minori di 13 anni, ipotesi under 16 nei quartieri a rischio: qual è l'obiettivo - Nizza imporrà un coprifuoco per i ragazzi sotto i 13 anni: l'obiettivo è quello di ridurre la violenza monorile ...

Continua a leggere>>

Il vincitore di “The Voice” francese è stato ferito da un colpo di arma da fuoco ed è in pericolo di vita - Il vincitore di ‘The Voice’ francese, kendji Girac, è in pericolo di vita dopo essere stato colpito al petto in Francia. Girac è stato portato d’urgenza in ospedale ed è in condizioni gravi. Il ...

Continua a leggere>>

Nuovo codice della strada, ritiro della patente e 7 anni di carcere per chi abbandona gli animali - Il nuovo codice della strada è al vaglio del Senato. Tra le novità più importanti che il governo vuole introdurre, c'è anche l'aggravante per il reato di ...

Continua a leggere>>