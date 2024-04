West Ham-Liverpool - Premier League | probabili formazion - pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 aprile 2024)Ham-è una partita della trentacinquesima giornata die si gioca sabato alle 13:30: diretta tv,i,. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, due delle quali con Crystal Palace ed Everton, due squadre che ancora non sono arrivate a quota 40 punti. In più l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo dell’Atalanta, che all’andata ha fatto il bello e il cattivo tempo ad Anfield. Non si può parlare di crisi, ma la frenata delnel momento clou della stagione c’è stata ed è abbastanza evidente. Luis Diaz – IlVeggente.it (Ansa)La squadra di Jurgen Klopp nel recupero infrasettimanale ha addirittura perso il derby cittadino con i Toffees, che non trionfavano in una stracittadina da febbraio ...