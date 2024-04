Nicola Savino conduce ‘Tris per vincere’ | Un po’ di leggerezza in una vita già tanto amara

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuova scommessa per TV8 che da lunedì 29 aprile, in prima visione assoluta alle 20.30 propone Tris per vincere (Banijay Italia). Alla conduzione del game show che rivista un titolo classico come Il Gioco dei 9 c’èalle prese con due concorrenti in sfida e con un condominio di vip tra i quali Gene Gnocchi, Fabio Canino, Alvin, Linus, Massimiliano Rosolino, Valeria Graci e tanti altri. Qual è l’aspetto più sfidante e quello più divertente nel debuttare con un nuovo show?L’aspetto più sfidante del debuttare con Tris per vincere è misurarsi con un format che guardavo e che ammiravo da casa. Ricordo, per esempio, una puntata de Il Gioco dei 9 – credo condotta da Raimondo Vianello – in cui in una sola casella c’erano Jovanotti e Fiorello. Questo per dire il livello delle star di allora. È decisamente sfidante riuscire a riproporre un gioco ...