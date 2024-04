Germania - Nagelsmann | Tanti club su di m - non solo il Bayern

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il ct della, Julian, ha di recente rinnovato il suo contratto con la Federcalcio tedesca fino al 2026, in vista di Euro 2024 e dei Mondiali 2026, e ne ha parlato in un’intervista a Magenta TV: “Ho deciso consapevolmente di unirmi alla DFB. Ho avuto conversazioni incredibilmente buone con tutti. Rudi Voeller (Direttore Tecnico, ndr) mi ha spesso difeso, ha lottato per me, spesso mi ha chiamato, mi ha scritto. Ho avuto la bella sensazione che tutti fossero completamente dalla mia parte”., corteggiato negli ultimi mesi da, ha scelto di continuare con la nazionale tedesca, specificando che ritiene di aver fatto la scelta più giusta e stimolante: “Tutti lo volevano davvero e hanno cercato fin da subito di farmi prolungare il contratto, ancor prima degli ultimi due ...