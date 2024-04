Juventus-Milan - Pioli | Giudizio su di noi condizionato dall’Inter | VIDEO

Milano, 26 aprile 2024 – “Sono stati giorni sicuramente delicati e difficili, quelli dopo l'eliminazione in Europa League e la sconfitta nel derby con l'Inter che ha vinto lo scudetto. Non possiamo fermarci a questi risultati negativi, alla delusione che sentiamo e che abbiamo dato ai nostri ... Continua a leggere>>

Yunus Musah figura titolare nella probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Juventus-Milan di domani. Ma non a centrocampo Continua a leggere>>

Gianluca Zambrotta dice la sua su Juventus-Milan . Il doppio ex ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello Sport: `La mia sensazione... Continua a leggere>>

Conte al Milan: l’hanno scritto sul profilo ufficiale - Sembra essere sempre più vicina alla fine l'avventura di Stefano pioli sulla panchina del Milan: i tifosi invocano Conte ...

Continua a leggere>>

Marchetti a TMW Radio: "Zirkzee Occhio alla Juve. Chiesa può partire" - pioli è un allenatore moderno che ha vinto in una società ... Tra Milan e Inter chi è più avanti per Zirkzee “Io ti direi quasi più Juve. Tra Milan e Inter sicuramente più Milan, se ci metti anche la ...

Continua a leggere>>

pioli "Giorni delicati, siamo il Milan e dobbiamo reagire" - CARNAGO - "Contro la Juventus è una partita importante per tanti motivi. Per i risultati negativi in Europa League e nel derby, il focus non può che essere su questa sfida, sull'arrivare secondi, biso ...

Continua a leggere>>