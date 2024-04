Urografia | a cosa serve l’esame

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’è un’indagine che si avvale dell’utilizzo dei raggi X e di un apposito farmaco, il mezzo di contrasto, e cheper studiare l’apparato urinario, ossia l’insieme degli organi che si occupano della formazione e dell’eliminazione dell’urina. Vediamo più nel dettaglio di chesi tratta, a chee quando è utile eseguirla. Cos’è l’L’è un esame diagnostico di imaging che permette di visualizzare gli organi dell’apparato urinario. Prevede l’utilizzo dei raggi X e di un mezzo di contrasto organo-iodato, che il personale medico somministra per via iniettiva in una vena del braccio. In pochissimo tempo, il farmaco entra in circolo e, tramite i vasi sanguigni, raggiunge l’apparato urinario. È utile poiché “colora” i reni e le vie ...