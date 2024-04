Festa scudetto Inter domenica 28 aprile a Milano - stop alla vendita di alcolici | dove e gli orari del divieto

(Di venerdì 26 aprile 2024)28alle ore 12,30 a San Siro si disputerà-Torino. Al termine della partita sono previsti i festeggiamenti dell'per la vittoria dello, arrivata lunedì con la vittoria del derby contro il Milan. “Per assicurare il sereno svolgimento della manizione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche”, il Prefetto diClaudio Sgaraglia, ha disposto ildella somministrazione e delladi bevande alcoliche e superalcoliche, nonché laper asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante (senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo). ...

Chi ha vinto la serata di lunedì 22 aprile per quanto riguarda gli Ascolti tv? A contendersi lo scettro di regine della Prima serata, come di consueto, sono state Raiuno e Canale 5. Le due reti ammiraglie hanno schierato rispettivamente la fiction con Edoardo Leo 'Il clandestino' e il surviving

Come apprende Sportface da fonti qualificate, la partita Inter-Torino slitta a domenica 28 aprile alle ore 12.30 . E' ufficiale e sarà reso noto a brevissimo dalla Lega Serie A. L'incontro, originariamente in programma alle ore 15 di sabato 27 aprile , è stato rinviato di un giorno per consentire

"Da 4 anni è la più forte, ma...". Il (matematico) sarcasmo di Pioli sull'Inter campione - I giorni successivi allo scudetto dell'Inter non sono stati per niente facili per Stefano Pioli. L'ennesimo derby perso e l'eliminazione in Europa League con la Roma, hanno praticamente sancito il suo

Pioli "Giorni delicati, siamo il Milan e dobbiamo reagire" - 3 minuti per la lettura CARNAGO (ITALPRESS) – "Contro la Juventus è una partita importante per tanti motivi. Per i risultati negativi in Europa League e nel derby, il focus non può che essere su quest

Castellini: "Se Juric non rinnova serve un Mazzone" - "Se il Torino strappa il rinnovo del contratto a Juric è perché l'ha accontentato, promettendogli nuovi innesti e la possibilità di puntare più in alto. In

