Inter - la festa Scudetto sarà sobria | vietata la vendita di alcolici

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 aprile 2024) Domenica 28 aprile, alle ore 12:30, si disputerà-Torino, partita valida per la 34ª Giornata di Serie A. Il risultato del campo, almeno per i nerazzurri, passerà in secondo piano rispetto a quanto succederà dopo il triplice fischio. I nerazzurri, infatti, al termine della partita, festeggeranno la vittoria del 20°, trionfo ottenuto matematicamente grazie alla vittoria nel derby contro il Milan di lunedì scorso. Dal pomeriggio fino alla sera, andrà in scena laper l’, il cui programma prevede il percorso di due bus scoperti con i giocatori e una vera e propria marea nerazzurra ad accompagnarli.una grandemaanche. Per assicurare il sereno svolgimento della ...