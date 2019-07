Longoni | entro metà agosto ok bilancio 2017 | entro autunno nuovo piano industriale

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – “Domani ci sara’ una seduta del cda di Ama che adottera’ la delibera obbligatoria per dare atto che non c’e’ possibilita’ di approvare il2018 mancando il. Contiamodieci giorni di approvare il progetto di, quindi ci saranno i 30 giorni concessi agli organi di controllo per il loro giudizio, pertanto la per meta’ dicontiamo di portare in assemblea dei soci il”. Lo ha detto l’ad di Ama, Paolo, nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza. “Il2018- ha aggiunto- non puo’ essere predisposto fino a quando manchera’ la certezza dei saldi dell’anno precedente, approvato ilil 2018 sara’ facilmente predisponibile”. Entrando nel dettaglio della manovra, “con gli uffici stiamo cercando di ...

